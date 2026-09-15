Medwenitsch folgt im ORF-Stiftungsrat auf Schütze

Franz Medwenitsch, studierter Jurist und mit langjähriger ORF-Erfahrung ausgestattet, soll das Amt auf Vorschlag der Bundesregierung (wieder) übernehmen. Medwenitsch war bereits viele Jahre im Stiftungsrat, hatte sogar die Position des stellvertretenden Vorsitzenden schon inne. Der ORF-Profi dürfte trotz seiner Vorerfahrungen nicht die erste Wahl der Kanzlerpartei gewesen, schlussendlich aber der beste Kompromisskandidat gewesen sein. Zudem wird er wohl auch Chef des ÖVP-Freundeskreises im Gremium.