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Beschluss am Mittwoch

Medwenitsch folgt im ORF-Stiftungsrat auf Schütze

Innenpolitik
15.09.2026 13:58
Porträt von Nikolaus Frings
Von Nikolaus Frings

Die Nachfolge von Gregor Schütze als stellvertretender Chef des ORF-Stiftungsrates ist geregelt. Per Ministerratsbeschluss dürfte die Bundesregierung am Mittwoch Franz Medwenitsch in das Amt entsenden. Er bringt viel ORF-Erfahrung mit – und dürfte auch Chef des ÖVP-Freundeskreises im Gremium werden.

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Österreichs Staatsfunk wurde in diesem Jahr gewissermaßen selbst zur Seifenoper. Ein Skandal jagte den nächsten. Vor rund einem Monat zog Gregor Schütze, stellvertretender Vorsitzender des ORF-Stiftungsrats, daher für sich die Konsequenzen und legte sein Mandat zurück. Er wolle sich fortan wieder auf sein Unternehmen konzentrieren, hieß es. Wie die „Krone“ erfuhr, wird am Mittwoch im Ministerrat seine Nachfolge im Gremium geregelt.

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Franz Medwenitsch, studierter Jurist und mit langjähriger ORF-Erfahrung ausgestattet, soll das Amt auf Vorschlag der Bundesregierung (wieder) übernehmen. Medwenitsch war bereits viele Jahre im Stiftungsrat, hatte sogar die Position des stellvertretenden Vorsitzenden schon inne. Der ORF-Profi dürfte trotz seiner Vorerfahrungen nicht die erste Wahl der Kanzlerpartei gewesen, schlussendlich aber der beste Kompromisskandidat gewesen sein. Zudem wird er wohl auch Chef des ÖVP-Freundeskreises im Gremium. 

Franz Medwenitsch kehrt an den Küniglberg zurück.
Franz Medwenitsch kehrt an den Küniglberg zurück.(Bild: Gerhard Bartel)
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