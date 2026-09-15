„Wenn Angebot passt, bleiben die Leute im Dorf“

Die Eltern müssten sich aber irgendwo auch ausrechnen können, was kostet mich jetzt dieses neue Modell? Warum gibt es auf der Landes-Homepage keinen Modellrechner? Wie können die Eltern abschätzen, was an Kosten auf sie zukommt?

LH Mattle: Ich gehe davon aus, dass die meisten Eltern mit ihren Gemeinden und Einrichtungen in Kontakt sind und dass sie auf den Gemeindeämtern erfahren, um wie viel Kindergartenbildung und Kinderbetreuung in der jeweiligen Gemeinde angeboten wird. Wir haben herausgefunden, was die Betreuung in den jeweiligen Gemeinden kostet. Die Empfehlung von 1,20 € pro Betreuungsstunde sind genau der Mittelwert zwischen denen, die viel verlangen und denen, die gar nichts verlangen. Das Ziel ist, dass man sich im Laufe von fünf Jahren auf diesem Zielwert hin bewegt, sodass es auch einfacher ist für die Eltern, das zu kalkulieren.