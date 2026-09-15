Tatwaffe Buttermesser: Neue Details zum Häfen-Mord

Es war kurz nach 15 Uhr, als der 63-jährige Syrer Mohamed H. und der 40-jährige gebürtige Wiener aus einem Haftraum durch einen Gang in der Justizanstalt offenbar in einen anderen Raum gehen wollten. Auf einer Videoaufzeichnung ist zu sehen, wie es zwischen den beiden offenbar zu einem Wortwechsel kommt, der Ältere plötzlich eine Waffe zückt und mehrfach auf den Jüngeren einsticht.