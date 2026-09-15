Die „Wildkatzen“ sind für den Aufstieg bereit

Krottendorfs Frauen-Team startete nach Maß in die Zweite Bundesliga und jubelt über eine Garnitur Lotterien-Dressen. Das Nachwuchsproblem, das dem Team von Michael Heil bei der Lizenzierung zum Verhängnis wurde, ist nun keines mehr.
Die „Wildcats“ setzten in der dritten Runde der 2. Frauen-Bundesliga das nächste Ausrufezeichen: Mit einem 6:1 gegen den Wiener Sportclub gab’s für das Team aus Krottendorf (das Männerteam spielt in der Oberliga) den dritten Sieg im dritten Spiel. Überragend war Julia Wagner: Die 26-jährige Polizistin aus Kärnten, die in der Steiermark lebt und vom WAC schon die fünfte Saison an die „Wildkatzen“ verliehen ist, zerstörte den WSC mit sechs Toren im Alleingang.
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