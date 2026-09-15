Alexia sorgt mit Gaucho-Hut für Abwechslung

Der Prinsjesdag wird traditionell am dritten Dienstag im September gefeiert und markiert die feierliche Eröffnung des parlamentarischen Jahres in den Niederlanden. Seit 1887 findet er an diesem festen Termin statt. Was einst vor allem ein politisches Ritual war, ist längst auch ein großes Schaulaufen der niederländischen Königsfamilie, bei der besonders die Prinzessinnen immer mehr im Mittelpunkt stehen.