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Prinzentag in Holland

Alexia sorgt mit Gaucho-Hut für Abwechslung

Royals
15.09.2026 14:52
Prinzessin Ariane (l.) zeigte sich in einem Kleid vom Mama Maxima. Ihre Schwester, Prinzessin ...
Prinzessin Ariane (l.) zeigte sich in einem Kleid vom Mama Maxima. Ihre Schwester, Prinzessin Alexia hatte statt eines zarten Kopfschmucks einen Gaucho-Hut aufgesetzt.(Bild: APA-Images / ANP / Robin Utrecht)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Beim niederländischen Prinsjesdag (Prinzentag) dreht sich eigentlich alles um Politik und Tradition. Doch am Dienstag sorgte vor allem eine junge Royal für Gesprächsstoff: Prinzessin Alexia (21) erschien mit einem ziemlich ungewöhnlichen Accessoire – und stahl damit zumindest modisch ihrer Mutter Máxima (55) und Schwester Amalia (22) beinahe die Show.

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Der Hingucker: ein auffälliger Gaucho-Hut in einem satten Burgunder- beziehungsweise Beerenton. Dazu trug Alexia ein bodenlanges grünes Kleid und ihre Haare in glamourösen Locken.

Vom Balkon des Noordeinde-Palastes winkten König Willem-Alexander, Königin Máxima und die ...
Vom Balkon des Noordeinde-Palastes winkten König Willem-Alexander, Königin Máxima und die königliche Familie den jubelnden Menschen zu. Besonders die drei Prinzessinnen Amalia, Alexia und Ariane standen beim traditionellen Prinsjesdag im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.(Bild: AFP/RAMON VAN FLYMEN)

Kein royaler Einheitslook
Statt strengem royalen Einheitslook zeigte sich die zweitälteste Tochter von König Willem-Alexander (59) damit überraschend lässig und ziemlich selbstbewusst. Und der Hut ist eindeutig eine Abwechslung zu den bei solchen Events üblichen Faszinatoren und Haarreifen.

Prinzessin Alexia mit grünem Kleid und lilafarbenem Gaucho-Hut.
Prinzessin Alexia mit grünem Kleid und lilafarbenem Gaucho-Hut.(Bild: APA-Images / dana press / Robin Utrecht)

Máxima im zeitlos eleganten Schwarz-Weiß-Look
Auch ihre Mutter Máxima bewies beim Prinsjesdag einmal mehr ihr feines Gespür für Mode. Die Königin verzichtete diesmal auf einen klassischen Hut und setzte stattdessen auf einen minimalistischen, futuristisch anmutenden Haarreif, der ihre elegant hochgesteckte Frisur perfekt ergänzte.

König Willem-Alexander und Königin Máxima
König Willem-Alexander und Königin Máxima(Bild: EPA/IRIS VAN DEN BROEK)

Auch ihr Outfit wirkte stilvoll und zugleich überraschend lässig: Zu einem edlen weißen Seidenrock kombinierte Máxima eine schwarze Bluse und elegante schwarze Lederhandschuhe. Perlenohrringe rundeten den Look harmonisch ab und verliehen dem Auftritt eine zeitlose Eleganz.

Prinzessin Amalia trifft am Königlichen Theater in Den Haag ein, wo traditionell die Thronrede ...
Prinzessin Amalia trifft am Königlichen Theater in Den Haag ein, wo traditionell die Thronrede zur feierlichen Eröffnung des neuen Parlamentsjahres verlesen wird.(Bild: EPA/IRIS VAN DEN BROEK)

Kronprinzessin Amalia setzte auf die Farbe Gold-Olivgrün und trug bei dem großen Auftritt ein Kleid von Rachel Gilbert. Besonders raffiniert: Der rechte Ärmel fiel wie die Hälfte eines langes Capes über eine ihrer Schultern. In ihrem langen, gewellten Haar trug sei einen schlichten, aber eleganten Haarreifen. Mit ihrem eleganten Auftritt bewies die 22-Jährige einmal mehr ihr stilsicheres Gespür für royale Auftritte.

Mit ihrem eleganten Auftritt beweist die 22-Jährige einmal mehr ihr stilsicheres Gespür für ...
Mit ihrem eleganten Auftritt beweist die 22-Jährige einmal mehr ihr stilsicheres Gespür für royale Auftritte.(Bild: AFP/IRIS VAN DEN BROEK)

Ariane shoppt im Kleiderschrank der Königin
Für einen weiteren modischen Aha-Moment sorgte Prinzessin Ariane (19). Die jüngste Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima erschien in einem eleganten Kleid des niederländischen Star-Designers Jan Taminiau, das Royal-Fans bereits kennen dürften: Königin Máxima trug das traumhafte Stück schon beim Prinsjesdag 2019.

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Dass Ariane nun zu den Mode-Schätzen ihrer Mutter greift, überrascht kaum. Der Kleiderschrank der Königin ist eine wahre Schatzkammer voller exklusiver Designerstücke. Für die 19-Jährige, die erst kürzlich ein Studium der Raumfahrttechnik begonnen hat, eine wahre Fundgrube. 

Prinzessin Alexia und Prinzessin Ariane am Weg zur Kutsche.
Prinzessin Alexia und Prinzessin Ariane am Weg zur Kutsche.(Bild: EPA/JEROEN JUMELET / POOL)

Der Prinsjesdag wird traditionell am dritten Dienstag im September gefeiert und markiert die feierliche Eröffnung des parlamentarischen Jahres in den Niederlanden. Seit 1887 findet er an diesem festen Termin statt. Was einst vor allem ein politisches Ritual war, ist längst auch ein großes Schaulaufen der niederländischen Königsfamilie, bei der besonders die Prinzessinnen immer mehr im Mittelpunkt stehen. 

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