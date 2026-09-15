Alexia sorgt mit Gaucho-Hut für Abwechslung

Beim niederländischen Prinsjesdag (Prinzentag) dreht sich eigentlich alles um Politik und Tradition. Doch am Dienstag sorgte vor allem eine junge Royal für Gesprächsstoff: Prinzessin Alexia (21) erschien mit einem ziemlich ungewöhnlichen Accessoire – und stahl damit zumindest modisch ihrer Mutter Máxima (55) und Schwester Amalia (22) beinahe die Show.
Der Hingucker: ein auffälliger Gaucho-Hut in einem satten Burgunder- beziehungsweise Beerenton. Dazu trug Alexia ein bodenlanges grünes Kleid und ihre Haare in glamourösen Locken.
Kein royaler Einheitslook
Statt strengem royalen Einheitslook zeigte sich die zweitälteste Tochter von König Willem-Alexander (59) damit überraschend lässig und ziemlich selbstbewusst. Und der Hut ist eindeutig eine Abwechslung zu den bei solchen Events üblichen Faszinatoren und Haarreifen.
Máxima im zeitlos eleganten Schwarz-Weiß-Look
Auch ihre Mutter Máxima bewies beim Prinsjesdag einmal mehr ihr feines Gespür für Mode. Die Königin verzichtete diesmal auf einen klassischen Hut und setzte stattdessen auf einen minimalistischen, futuristisch anmutenden Haarreif, der ihre elegant hochgesteckte Frisur perfekt ergänzte.
Auch ihr Outfit wirkte stilvoll und zugleich überraschend lässig: Zu einem edlen weißen Seidenrock kombinierte Máxima eine schwarze Bluse und elegante schwarze Lederhandschuhe. Perlenohrringe rundeten den Look harmonisch ab und verliehen dem Auftritt eine zeitlose Eleganz.
Kronprinzessin Amalia setzte auf die Farbe Gold-Olivgrün und trug bei dem großen Auftritt ein Kleid von Rachel Gilbert. Besonders raffiniert: Der rechte Ärmel fiel wie die Hälfte eines langes Capes über eine ihrer Schultern. In ihrem langen, gewellten Haar trug sei einen schlichten, aber eleganten Haarreifen. Mit ihrem eleganten Auftritt bewies die 22-Jährige einmal mehr ihr stilsicheres Gespür für royale Auftritte.
Ariane shoppt im Kleiderschrank der Königin
Für einen weiteren modischen Aha-Moment sorgte Prinzessin Ariane (19). Die jüngste Tochter von König Willem-Alexander und Königin Máxima erschien in einem eleganten Kleid des niederländischen Star-Designers Jan Taminiau, das Royal-Fans bereits kennen dürften: Königin Máxima trug das traumhafte Stück schon beim Prinsjesdag 2019.
Dass Ariane nun zu den Mode-Schätzen ihrer Mutter greift, überrascht kaum. Der Kleiderschrank der Königin ist eine wahre Schatzkammer voller exklusiver Designerstücke. Für die 19-Jährige, die erst kürzlich ein Studium der Raumfahrttechnik begonnen hat, eine wahre Fundgrube.
Der Prinsjesdag wird traditionell am dritten Dienstag im September gefeiert und markiert die feierliche Eröffnung des parlamentarischen Jahres in den Niederlanden. Seit 1887 findet er an diesem festen Termin statt. Was einst vor allem ein politisches Ritual war, ist längst auch ein großes Schaulaufen der niederländischen Königsfamilie, bei der besonders die Prinzessinnen immer mehr im Mittelpunkt stehen.
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