Schon wieder donnert Auto ins selbe Haus

Am Dienstag krachte in der Vorarlberger Gemeinde Höchst ein Auto in ein Wohnhaus. Die Immobilie steht offenbar unter einem schlechten Stern, denn es ist bereits das vierte Auto, das in die Hausfassade donnerte.
Am Dienstag um 8 Uhr krachte es in Höchst: Ein Autolenker hatte in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren und kollidierte mit der Fassade eines Wohnhauses. Der Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls erheblich demoliert, auch das Wohnhaus trug erheblichen Sachschaden davon.
Der Lenker überstand den Crash unverletzt. Wie es genau zu dem Unfall gekommen ist, konnte noch nicht geklärt werden. Die Hausbewohner bestätigten jedenfalls, dass es sich nun bereits um den vierten Unfall an nahezu derselben Stelle handle.
Das Wrack musste von den alarmierten Feuerwehrleuten abtransportiert werden. Zudem reinigten die Florianis die Unfallstelle.
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