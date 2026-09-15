Schon wieder donnert Auto ins selbe Haus

Am Dienstag um 8 Uhr krachte es in Höchst: Ein Autolenker hatte in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren und kollidierte mit der Fassade eines Wohnhauses. Der Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls erheblich demoliert, auch das Wohnhaus trug erheblichen Sachschaden davon.