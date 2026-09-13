Seer-Gründer trennt sich und startet neu durch

Trennung im Hause Jaklitsch! Nach eineinhalb Jahren gehen der Komponist und Musikproduzent und seine Sängerin Jeannine Rossi getrennte Wege. „Wir haben uns einvernehmlich dazu entschlossen“, so Jaklitsch. Mit der Südsteirerin hatte der Komponist das Musikprojekt Mystic Alpin ins Leben gerufen. Unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft haben aber auf beiden Seiten die Beziehung platzen lassen.