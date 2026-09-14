Foto zeigt stark beschädigte saudische Pipeline

Schon im Jahr 2019 hatten die Houthi mehrere Pumpstationen der rund 1200 Kilometer langen Leitung angegriffen. Doch diesmal dürfte der Schaden, der an einer der Pumpstationen verursacht wurde, größer sein, wie ein am Sonntag veröffentlichtes Bild beweisen soll. Beinahe das gesamte Areal ist mit kohlschwarzem Ruß bedeckt, eingestürzte Gebäude sind zu sehen. Auf anderen Aufnahmen sieht man in Grabungsarbeiten in der Nähe der Anlage. Dies könnte laut Experten darauf hindeuten, dass Reparaturarbeiten bereits im Gange sind bzw. Hilfspumpen installiert werden, damit der richtige Druck in der Leitung wiederhergestellt werden kann.