So viel Taschengeld ist für Ihr Kind angebracht

Zum Schulbeginn wird in vielen Familien das Taschengeld neu verhandelt. Doch wie hoch soll es sein? Und welche Fehler sollten Eltern unbedingt vermeiden? Johannes Kletzl, Geschäftsführer der Schuldnerhilfe Oberösterreich, gibt in der „Krone“ Tipps für den richtigen Umgang mit Taschengeld.