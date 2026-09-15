So viel Taschengeld ist für Ihr Kind angebracht

Zum Schulbeginn wird in vielen Familien das Taschengeld neu verhandelt. Doch wie hoch soll es sein? Und welche Fehler sollten Eltern unbedingt vermeiden? Johannes Kletzl, Geschäftsführer der Schuldnerhilfe Oberösterreich, gibt in der „Krone“ Tipps für den richtigen Umgang mit Taschengeld.
Zuerst in bar und wöchentlich auszahlen – so empfiehlt Johannes Kletzl, Geschäftsführer der Schuldnerhilfe OÖ, mit dem Taschengeld zu beginnen. Die Schuldnerhilfe hat eine Orientierungshilfe zur Höhe des Taschengeldes erarbeitet, wobei Kletzl betont: „Diese Werte sind nicht absolut, sondern richten sich nach der budgetären Situation der Familien.“
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