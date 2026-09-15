Daher wird Sturm erst jetzt das richtige Sturm!

Den Meister in die Pfanne gehauen, die Schwarzen sorgten in der Liga damit für ein dickes Ausrufezeichen! Es soll erst der Anfang gewesen sein, die Mannschaft nimmt Fahrt auf. Das neue Duo schlug gleich voll ein, die Rückkehrer sorgen zudem für Ideen. Nur die Jatta-Verletzung als schwerer Dämpfer.