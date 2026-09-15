Daher wird Sturm erst jetzt das richtige Sturm!

Den Meister in die Pfanne gehauen, die Schwarzen sorgten in der Liga damit für ein dickes Ausrufezeichen! Es soll erst der Anfang gewesen sein, die Mannschaft nimmt Fahrt auf. Das neue Duo schlug gleich voll ein, die Rückkehrer sorgen zudem für Ideen. Nur die Jatta-Verletzung als schwerer Dämpfer.
Der Jubel über den 2:1-Sieg gegen Meister LASK war noch nicht verklungen, da musste Sturm schon eine Hiobsbotschaft verdauen: Seedy Jatta zog sich eine schwere Schulterverletzung zu, fällt mehrere Wochen aus. Der Stürmer wurde Montagfrüh schon operiert. Aber es überwogen zum Glück die positiven Schlagzeilen im Schlager. Die da wären:
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