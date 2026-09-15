Hotelbetrieb pleite! 14 Mitarbeiter verlieren Job

Schlechte Nachrichten für Betreiber und die Mitarbeiter eines Hotelbetriebs in Innsbruck-Igls. Über das Vermögen des Unternehmens wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet. Die Höhe der Schulden ist noch nicht bekannt.
Die Astra A GmbH in Innsbruck-Igls muss Konkurs anmelden. Wie der Kreditschutzverband von 1870 (kurz KSV1870) am Dienstag mitteilt, wurde ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet.
Das Unternehmen ist im Hotel- und Gastgewerbe tätig und wurde erst im Jahr 2025 gegründet. „Über die Gründe dieser Insolvenz liegen uns derzeit noch keine geprüften Informationen vor“, heißt es seitens des KSV1870.
Ursachen werden erhoben, 14 Mitarbeiter verlieren Job
Die Ursachen werde man in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben. Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde vom Gläubiger bei Gericht eingebracht. Laut Schuldnerangaben sind 14 Dienstnehmer beschäftigt. Sie verlieren nun ihren Job. Wie hoch die Schulden sind, ist derzeit noch nicht bekannt.
Gläubigerforderungen können bis zum 9. November über den KSV1870 angemeldet werden.
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