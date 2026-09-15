Hotelbetrieb pleite! 14 Mitarbeiter verlieren Job

Ursachen werden erhoben, 14 Mitarbeiter verlieren Job

Die Ursachen werde man in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben. Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde vom Gläubiger bei Gericht eingebracht. Laut Schuldnerangaben sind 14 Dienstnehmer beschäftigt. Sie verlieren nun ihren Job. Wie hoch die Schulden sind, ist derzeit noch nicht bekannt.