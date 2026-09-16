Schlaflähmung: „Versteinert“ nach dem Aufwachen

Wie jede Früh wacht man auf – kann sich aber dieses Mal weder bewegen noch etwas sagen. Der Körper reagiert nicht. Was sich wie ein Albtraum im Wachzustand anfühlt, hat einen Namen: Schlafparalyse. Schlafmediziner Dr. Michael Saletu erklärt die Hintergründe und ob diese Schlafstörung gefährlich ist.
„Von einer Schlafparalyse (Schlafstarre, Schlaflähmung) spricht man, wenn Betroffene aus dem Traum-Schlaf aufwachen und sich nicht bewegen und nicht sprechen können“, schildert Schlafmediziner und Neurologe Dr. Michael Saletu die typischen Symptome. Manche Menschen haben auch Angst zu ersticken, selten treten zusätzlich Halluzinationen auf. Eine Vorstellung, die wohl den meisten Menschen Angst macht.
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