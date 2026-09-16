Schlaflähmung: „Versteinert“ nach dem Aufwachen

Wie jede Früh wacht man auf – kann sich aber dieses Mal weder bewegen noch etwas sagen. Der Körper reagiert nicht. Was sich wie ein Albtraum im Wachzustand anfühlt, hat einen Namen: Schlafparalyse. Schlafmediziner Dr. Michael Saletu erklärt die Hintergründe und ob diese Schlafstörung gefährlich ist.