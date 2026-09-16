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Zurück in Amalienborg

Königin Mary: Zwei Kinder fehlen beim Palast-Umzug

Royals
16.09.2026 14:28
König Frederik X. und Königin Mary haben mit der feierlichen Ausschiffungszeremonie in ...
König Frederik X. und Königin Mary haben mit der feierlichen Ausschiffungszeremonie in Kopenhagen die diesjährige Segelsaison des königlichen Schiffes Dannebrog beendet. Demnächst verlassen sie auch die Sommerresidenz Fredensborg und ziehen zurück nach Amalienborg(Bild: EPA/THOMAS TRAASDAHL)
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Von krone.at

Bei den dänischen Royals steht der herbstliche Tapetenwechsel an: Königin Mary von Dänemark (54) und König Frederik (58) kehren am 26. September mit ihren jüngsten Kindern, den Zwillingen Prinz Vincent und Prinzessin Josephine (15), in ihre Kopenhagener Residenz Amalienborg zurück.

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Damit endet der diesjährige Aufenthalt der Königsfamilie im Sommer-Schloss Fredensborg, wo die Royals die vergangenen Monate verbracht haben. Amalienborg ist der Hauptwohnsitz der Familie und ihr eigentliches Zuhause.

Während Vincent und Josephine weiterhin bei ihren Eltern wohnen, haben die beiden ältesten Kinder inzwischen eigene Wege eingeschlagen. Für Mary und Frederik bedeutet das: Erstmals zieht das Königspaar nicht mehr mit allen vier Kindern unter ein Dach.

Königin Mary und König Frederik nach der letzten Ausfahrt mit der königlichen Jacht Dannebrog ...
Königin Mary und König Frederik nach der letzten Ausfahrt mit der königlichen Jacht Dannebrog vor dem Winter. Zuletzt waren sie mit dem Schiff zur Beerdigung von König Harald V. nach Norwegen gereist.(Bild: AFP/THOMAS TRAASDAHL)

Isabella tauscht Palast gegen Kaserne
Für Prinzessin Isabella (19) hat im August ein völlig neuer Lebensabschnitt begonnen. Statt eleganter Abendkleider und königlicher Repräsentationspflichten stehen für die nächsten Monate Tarnbekleidung, Marschgepäck und militärische Disziplin auf dem Tagesordnungsplan.

Die dänische Royal absolviert derzeit ihren Wehrdienst in der Antvorskov-Kaserne in Slagelse. 

Rekrutin „Fredensborg“
Sonderbehandlungen für das Königshaus gibt es auf dem Kasernengelände nicht. Als Rekrutin hat sie sich den Namen „Fredensborg“ ausgesucht. Eine Hommage an die Residenz auf der Insel Seeland, wo sie alle Sommer ihrer Kindheit verbracht hat. Ihr älterer Bruder, Kronprinz Christian von Dänemark, erhielt beim Militär den Namen „Trekroner“.

Auch er lebt in einer Kaserne. Im August fing der Thronfolger bei der Königlichen Leibgarde in der Gardekaserne Høvelte an.

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Marys Mama-Moment rührt Dänemark
Am Wochenende hat das Königshaus erstmals Fotos von Prinzessin Isabella in ihrer Militäruniform veröffentlicht. Anlass war der Besuchersonntag in der Kaserne, bei dem König Frederik, Königin Mary und Isabellas Geschwister die 19-Jährige besuchten.

Besonders ein Bild begeisterte die Royal-Fans: Es zeigt Mary von Dänemark, wie sie ihrer Tochter den Arm liebevoll um die Schultern legt. Die Königin wirkt aufmerksam, fast schon besorgt, als wolle sie sich vergewissern, dass es Isabella in ihrem neuen Alltag gut geht.

Marys Outfit unterstrich die familiäre und private Atmosphäre des Besuchs Die Königin trug einen Strickpullover mit Rautenmuster, einen blauen Mantel und Jeans. Ihre Haare hatte sie lässig zu einem Pferdeschwanz gebunden. Ein Look, der sie weniger als Monarchin, sondern vielmehr als Mutter zeigte.

Königin Mary drückt Prinzessin Isabella fest an sich. Es ist zu erahnen, dass sie ganz genau ...
Königin Mary drückt Prinzessin Isabella fest an sich. Es ist zu erahnen, dass sie ganz genau wissen will, wie es ihrer Tochter bei ihrem Wehrdienst ergeht.(Bild: www.instagram.com/detdanskekongehus)

Wichtiges Signal an die Öffentlichkeit
Mit den Bildern wollte das Königshaus zugleich ein deutliches Signal senden: Prinzessin Isabella stellt sich den gleichen Herausforderungen wie ihre Kameradinnen und Kameraden, die in diesem Jahr ihren Einberufungsbefehl bekommen haben. 

Die Prinzessin gehört zu den ersten Frauen in Dänemark, die den neu eingeführten, verlängerten Wehrdienst absolvieren. Im Rahmen einer umfassenden Streitkräftereform wurde die Dienstzeit von bisher vier auf elf Monate aufgestockt sowie die Wehrpflicht schrittweise für Frauen ab 18 Jahren geöffnet.

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