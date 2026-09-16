Königin Mary: Zwei Kinder fehlen beim Palast-Umzug

Rekrutin „Fredensborg“

Sonderbehandlungen für das Königshaus gibt es auf dem Kasernengelände nicht. Als Rekrutin hat sie sich den Namen „Fredensborg“ ausgesucht. Eine Hommage an die Residenz auf der Insel Seeland, wo sie alle Sommer ihrer Kindheit verbracht hat. Ihr älterer Bruder, Kronprinz Christian von Dänemark, erhielt beim Militär den Namen „Trekroner“.