Lehrer laufen gegen „Digitalbremse“ Sturm

„So funktioniert Unterricht nicht“

Besonders problematisch sei, dass Digitale Grundbildung bereits ab der fünften Schulstufe unterrichtet wird, die dafür notwendigen Geräte künftig aber erst eineinhalb Jahre später kommen sollen. „Wenn die Geräte erst Mitte der zweiten Klasse kommen, darf ich ein Jahr herumwurschteln und dann hoffen, dass sich’s bis zur vierten Klasse irgendwie ausgeht“, sagt Stein. „Ehrlich gesagt: So funktioniert Unterricht nicht.“ Auch ein Wiener Lehrer, der anonym bleiben möchte, warnt vor einem „Rückbau funktionierender Unterrichtsabläufe“. Viele Schulen hätten in den vergangenen Jahren Digitalisierungskonzepte ausgearbeitet und digitale Lernplattformen, gemeinsame Dokumente sowie individuelle Übungsprogramme fest im Unterricht verankert. Ohne persönliche Geräte könnten diese nicht einfach „ein bisschen analoger“ weitergeführt werden.