Wem die sechs Flughäfen in Österreich gehören

Sie zählen zur kritischen Infrastruktur: In Österreich gibt es sechs Verkehrsflughäfen, die fünf Regional-Airports sind (fast) vollständig in öffentlicher Hand. Doch das soll sich nun ändern: In Oberösterreich ist eine Teilprivatisierung des Linzer Flughafens geplant. Die „Krone“ gibt einen Überblick.