14-Jähriger flog wegen Rassismus von der Schule

Ein Jugendlicher wurde wegen einer ellenlangen Liste an Verfehlungen von einem Gymnasium in Oberösterreich ausgeschlossen. Die Vorwürfe reichen von rassistischen Äußerungen bis zum Zeigen eines religiösen Grußes auf einem offiziellen Klassenfoto. Seine Eltern legten zahllose Beschwerden gegen Entscheid der Behörde ein, letztlich aber erfolglos.