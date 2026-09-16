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Beschwerde abgelehnt

14-Jähriger flog wegen Rassismus von der Schule

Oberösterreich
16.09.2026 08:30
Über Jahre hinweg fiel der Schüler negativ auf.
Über Jahre hinweg fiel der Schüler negativ auf.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

Ein Jugendlicher wurde wegen einer ellenlangen Liste an Verfehlungen von einem Gymnasium in Oberösterreich ausgeschlossen. Die Vorwürfe reichen von rassistischen Äußerungen bis zum Zeigen eines religiösen Grußes auf einem offiziellen Klassenfoto. Seine Eltern legten zahllose Beschwerden gegen Entscheid der Behörde ein, letztlich aber erfolglos.

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Alle Beschwerden der Eltern blieben erfolglos: Am 3. September bestätigte das Bundesverwaltungsgericht eine Entscheidung der Oberösterreichischen Bildungsdirektion einen Schulausschluss betreffend. Seit der ersten Klasse des Gymnasiums war der betroffene 14-Jährige wiederholt negativ aufgefallen.

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