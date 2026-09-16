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Trainer verlängerte

Erfolgscoach bleibt Regionalligist erhalten

Sport
16.09.2026 15:11
Trainer Huber-Rieder bleibt an der Grünauer Seitenlinie.
Trainer Huber-Rieder bleibt an der Grünauer Seitenlinie.(Bild: ZVg)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Wals-Grünau setzt langfristig auf Bernhard Huber-Rieder. Der Tabellenführer der Regionalliga Nord verlängerte den ursprünglich nur bis Winter laufenden Vertrag mit seinem Trainer bis Sommer 2028. Und das, obwohl der 33-Jährige auch bei anderen Klubs heiß begehrt war.

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Die gemeinsame Reise ist noch lange nicht vorbei! Wals-Grünau und Trainer Bernhard Huber-Rieder haben sich auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt. Der ursprünglich nur bis Winter laufende Kontrakt wurde bis Sommer 2028 ausgedehnt.

„Ich glaube, dass die Reise mit der jungen Mannschaft, die wir auch selber zusammengestellt haben, noch nicht vorbei ist“, erklärt Huber-Rieder. Sportlich läuft es derzeit ohnehin prächtig. Die Grünauer sind noch ungeschlagen und grüßen von der Spitze der Regionalliga Nord. „Momentan macht es riesigen Spaß. Nicht umsonst stehen wir da oben.“

Zitat Icon

Es gab zwei, drei andere interessante Optionen. Am Ende hat das Gesamtpaket einfach gestimmt

Bernhard Huber-Rieder

Dabei hätte der 33-Jährige auch andere Möglichkeiten gehabt. Zwei Regionalligisten – darunter Seekirchen – sowie eine Co-Trainer-Stelle in der 2. Liga waren Optionen. „Es gab zwei, drei andere interessante Optionen. Am Ende hat das Gesamtpaket einfach gestimmt.“

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Huber-Rieder war erst im vergangenen Winter von Straßwalchen nach Wals-Grünau gewechselt. Nach schwierigem Start führte er die Flachgauer noch zum Gewinn des Salzburger Landescups. Nun soll die gemeinsame Reise mindestens bis 2028 weitergehen.

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