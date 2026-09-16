Erfolgscoach bleibt Regionalligist erhalten

„Ich glaube, dass die Reise mit der jungen Mannschaft, die wir auch selber zusammengestellt haben, noch nicht vorbei ist“, erklärt Huber-Rieder. Sportlich läuft es derzeit ohnehin prächtig. Die Grünauer sind noch ungeschlagen und grüßen von der Spitze der Regionalliga Nord. „Momentan macht es riesigen Spaß. Nicht umsonst stehen wir da oben.“