Alarm! Altach ist hinter den Erwartungen zurück

Mit nur drei Punkte aus sechs Partien hängt der Altacher Haussegen zwar noch nicht schief, die Erwartungen an die neue Saison wurden aber bei weitem nicht erfüllt. Die Annahme, Ouedraogo und Sandro Ingolitsch adäquat zu ersetzen und in einen ähnlichen Erfolgslauf wie in der Vorsaison zu kommen, erwies sich als trügerisch.