Alarm! Altach ist hinter den Erwartungen zurück

Nach der drittbesten Bundesligasaison in der Vereinsgeschichte (2025/26) hing der Altacher Himmel voller Geigen. Nach sechs Runden in der neuen Saison sind die im Sommer noch klingenden Geigen längst wieder verstummt. Eine Kolumne von Elred Faisst vor dem Ländle-Derby gegen Austria Lustenau am Samstag.
Mit nur drei Punkte aus sechs Partien hängt der Altacher Haussegen zwar noch nicht schief, die Erwartungen an die neue Saison wurden aber bei weitem nicht erfüllt. Die Annahme, Ouedraogo und Sandro Ingolitsch adäquat zu ersetzen und in einen ähnlichen Erfolgslauf wie in der Vorsaison zu kommen, erwies sich als trügerisch.
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