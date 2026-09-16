Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld

Erpressung lief seit über einem Jahr

Die Causa entpuppt sich wahrlich als einer der spektakulärsten Kriminalfälle der jüngsten Geschichte. Im Zentrum steht ein TV-Promi, der erpresst wurde und gleichzeitig Täter ist – wie nun bekannt wurde von der Mutter und der Oma des Kindes, das er Anfang 2025 missbraucht haben soll. Dem Vernehmen nach ist das Mädchen heute fünf Jahre alt. Vor rund eineinhalb Jahren fasste die Bekanntschaft des Künstlers den Entschluss, diesen zu erpressen. Als der Druck auf den Kabarett-Star zu groß wurde, erstattete dieser im Mai Anzeige und Selbstanzeige.