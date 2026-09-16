Olympia-Bronzene: „Laufen herum wie Hobbytruppe“

Der österreichische Ruderverband leistet sich seit heuer eine Wohnung in Malaga, kann aber die eigenen Athleten nicht für die Küsten-EM in Spanien ausrüsten. Der neue Cheftrainer soll gar mit einem Kinderrucksack am Strand unterwegs sein. Magdalena Lobnig ist trotzdem zuversichtlich, ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen.
Endlich wieder Wettkampfmodus. Ruder-Queen Magdalena Lobnig legt heute bei der Küsten-EM vor Gibraltar in Spanien los. Am Dienstag hatte die 36-Jährige nur 30 Minuten Zeit, sich auf Material und Bedingungen einzustellen. Am Montag hatte sie sich noch beim eineinhalb Stunden entfernten Verbandsstützpunkt in Malaga – da beziehen die Athleten seit heuer eine eigene Wohnung – vorbereitet.
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