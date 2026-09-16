Olympia-Bronzene: „Laufen herum wie Hobbytruppe“

Der österreichische Ruderverband leistet sich seit heuer eine Wohnung in Malaga, kann aber die eigenen Athleten nicht für die Küsten-EM in Spanien ausrüsten. Der neue Cheftrainer soll gar mit einem Kinderrucksack am Strand unterwegs sein. Magdalena Lobnig ist trotzdem zuversichtlich, ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen.