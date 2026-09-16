Ermittlungen gegen prominenten Jäger eingestellt

Der Linzer Meinungsforscher Werner Beutelmeyer war ins Visier eines Nachbarn geraten. Dem Promi-Jäger wurde vorgeworfen, durch Schussübungen Nachbarn, Verkehrsteilnehmer und Wanderer gefährdet zu haben. Die Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen nun allerdings ein. Die „Krone“ kennt die Hintergründe.