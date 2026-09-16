EU-Plan: Reicht Social-Media-Verbot bis 13 Jahre?

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat in ihrer Rede zur Lage der Union am Mittwoch in Straßburg EU-weite Social-Media-Altersgrenzen angekündigt. Für Kinder unter 13 Jahren soll der Zugang gänzlich verboten werden, zwischen 13 und 18 Jahren sollen verschärfte Richtlinien gelten. Unsere Frage des Tages vom 16. September lautet daher: „EU-Plan: Reicht ein Social-Media-Verbot bis zum Alter von 13 Jahren?“
Wie bewerten Sie die Pläne der Kommissionspräsidentin? Müssen die Gesetzgeber hier zum Schutze der Kinder und Jugendlichen tätig werden, oder sollten die Eltern strenger in die Pflicht genommen werden? Haben Sie Bedenken in Bezug auf Datenschutz, gerade im Bereich der Altersverifikation?
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