Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben

Sie fragen sich vielleicht, warum der Name des Verdächtigen nicht im Artikel zu lesen ist? Zur Erklärung: Auch im Fall Teichtmeister wusste die „Krone“ schon lange vor der Anklage, dass die schweren Vorwürfe seine Person betreffen. Trotzdem entschieden wir uns im Anfangsstadium der Ermittlungen für eine anonymisierte Berichterstattung. Auch im aktuellen Fall, in dem die Unschuldsvermutung gilt, hat sich die „Krone“ dazu entschlossen, den Namen des Künstlers, gegen den die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt, derzeit nicht zu nennen – auch aus medienrechtlichen Gründen.