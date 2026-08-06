Gähnen ist ansteckend – und das ganz ohne Viren!

Welche Rolle Empathie spielt

Besonders spannend wird es, wenn man merkt, dass Gähnen auch ansteckend sein kann. Forscher der Universität Pisa, Italien, beobachteten über ein Jahr hinweg Erwachsene verschiedener Kontinente. Das Ergebnis: Je enger die emotionale Beziehung zu einer gähnenden Person ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, selbst loszulegen. Familienmitglieder stecken sich am häufigsten damit an, danach folgen Freunde, Bekannte und schließlich Fremde. Geschlecht, Nationalität oder die jeweilige Situation spielen dagegen nur eine untergeordnete Rolle.