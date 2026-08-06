Gähnen ist ansteckend – und das ganz ohne Viren!

Jemand gähnt und plötzlich geht ein wahres Gähn-Konzert rundherum los. Zufall? Keineswegs. Hinter dem scheinbar harmlosen Reflex steckt jede Menge spannende Wissenschaft. Warum wir uns so leicht davon „anstecken“ lassen und was das Gehirn damit zu tun hat, erfahren Sie hier.
Durchschnittlich gähnt jeder fünf bis zehn Mal am Tag. Besonders häufig passiert das in der Früh nach dem Aufwachen und abends vor dem Einschlafen. Sogar ungeborene Babys gähnen bereits ab der elften Schwangerschaftswoche im Bauch ihrer Mama.
Warum uns dieser Reflex überkommt, ist bis heute nicht endgültig geklärt. Verschiedene Theorien gehen davon aus, dass der Körper dabei unter anderem die Durchblutung oder die Temperatur des Gehirns reguliert. Gähnen muss auch kein Zeichen von Müdigkeit sein, wie viele meinen. Dahinter kann auch nonverbale Kommunikation stecken, die auf Langeweile, Stress oder Anspannung hinweist.
Welche Rolle Empathie spielt
Besonders spannend wird es, wenn man merkt, dass Gähnen auch ansteckend sein kann. Forscher der Universität Pisa, Italien, beobachteten über ein Jahr hinweg Erwachsene verschiedener Kontinente. Das Ergebnis: Je enger die emotionale Beziehung zu einer gähnenden Person ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, selbst loszulegen. Familienmitglieder stecken sich am häufigsten damit an, danach folgen Freunde, Bekannte und schließlich Fremde. Geschlecht, Nationalität oder die jeweilige Situation spielen dagegen nur eine untergeordnete Rolle.
Verantwortlich dafür sind vermutlich sogenannte Spiegelneuronen. Sie helfen uns, Gefühle und Handlungen anderer nachzuempfinden. Diese Form der sozialen Wahrnehmung und Empathie entwickelt sich in der Kindheit und nimmt im höheren Lebensalter wieder etwas ab.
Das Phänomen gibt es übrigens nicht nur unter Menschen: Auch Tiere wie Hunde und Affen lassen sich vom Gähnen ihrer Artgenossen anstecken. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass manche Tiere auf das Gähnen von Menschen reagieren – ein Zeichen dafür, wie eng soziale Wahrnehmung und Verhalten zwischen verschiedenen Arten verbunden sein können.
Übrigens ist nicht nur der Anblick eines Gähnenden ansteckend, manchmal reicht auch das dazugehörige Geräusch – oder vielleicht sogar ein Artikel darüber. Na, mussten Sie gerade gähnen?
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