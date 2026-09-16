Wilde Szenen! WM-Kicker rastet während Match aus

Das war kein ruhmreicher Auftritt von WM-Fahrer Crysencio Summerville! Im AFC Champions-League-Match seines Klubs Al-Hilal gegen Al-Gharafa hatte der Niederländer seine Nerven nämlich nicht im Griff und schubste einen Gegenspieler heftig zu Boden. Doch nicht nur er sorgte am Ende für einen Eklat ...
Im Sommer konnte Summerville bei der WM mit seinen Auftritten überzeugen. Auch deshalb war Al-Hilal bereit ihn für 64 Millionen Euro zu verpflichten. Doch jetzt hat der 24-Jährige mit unschönen Szenen für neue Aufmerksamkeit gesorgt.
Gerade mal eine halbe Stunde war im Match zwischen Al-Hilal und Al-Gharafa gespielt, als Summerville und Gegenspieler Abdulrahman Al-Rashidi plötzlich aneinandergerieten. Aus dem anfänglichen Geplänkel resultierte schon bald eine handfeste Auseinandersetzung. Die beiden Akteure schubsten sich hin und her und begannen sich am Trikot zu ziehen.
Auch Bennacer sorgt für Eklat
Summerville platze schließlich der Kragen und er schubste seinen Gegenspieler heftig zu Boden. Sofort eilten Kicker und Betreuer beider Klubs herbei und es entwickelte sich ein Handgemenge zwischen den beiden Teams. Das Schiedsrichter-Gespann hatte große Mühe die Situation wieder zu beruhigen.
Der niederländische WM-Star musste von seinen Mitspielern und Betreuern beruhigt werden. Schließlich das der 24-Jährige die Rote Karte und wurde in die Kabine begleitet. Nach VAR-Check sah schließlich auch Gegenspieler Ismael Bennacer die Rote Karte. Der ehemalige Milan-Spieler hatte Summerville nämlich im Zuge des Gerangels an den Haaren gezogen und damit für einen weiteren unrühmlichen Tiefpunkt des Abends gesorgt.
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