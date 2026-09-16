Wilde Szenen! WM-Kicker rastet während Match aus

Der niederländische WM-Star musste von seinen Mitspielern und Betreuern beruhigt werden. Schließlich das der 24-Jährige die Rote Karte und wurde in die Kabine begleitet. Nach VAR-Check sah schließlich auch Gegenspieler Ismael Bennacer die Rote Karte. Der ehemalige Milan-Spieler hatte Summerville nämlich im Zuge des Gerangels an den Haaren gezogen und damit für einen weiteren unrühmlichen Tiefpunkt des Abends gesorgt.