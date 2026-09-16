54 Prozent: EU-Parlament winkt Loacker knapp durch

Schon im Ausschuss wurde es eng

Das knappe Ergebnis kommt nicht besonders überraschend. Bereits im Juli hatte Loacker sein Hearing im Budgetkontrollausschuss nur mit Ach und Krach überstanden. Damals stimmten 16 Abgeordnete für ihn, 13 dagegen, einer enthielt sich. Teilnehmer bezeichneten seinen Auftritt gegenüber der „Krone“ als „fachlich schwach“. Kritik gab es auch daran, dass Loacker Fragen zu seinem eigenen Nominierungsverfahren nicht beantworten wollte.

Mit dem Votum des EU-Parlaments ist Loackers Weg nach Luxemburg nun jedenfalls frei. Die formelle Ernennung erfolgt dann noch durch den Rat der Europäischen Union. Der 52-jährige Jurist und Unternehmensberater soll Österreich sechs Jahre lang im Europäischen Rechnungshof vertreten.