Kommt doch Umweltprüfung für Google in Kronstorf?

Die Bundesregierung verhandelt derzeit über eine Novelle des Gesetzes für Umweltverträglichkeitsprüfungen, durch welche die Prüfungen schneller abgewickelt werden sollen. Ein Streitpunkt bei den Verhandlungen ist, ob Rechenzentren künftig per se UVP-pflichtig werden sollen. Die SPÖ ist dafür, die ÖVP sieht Serverfarmen von den bestehenden Tatbeständen im Gesetz bereits abgedeckt. Die Neos lehnen eine automatische UVP-Pflicht für Rechenzentren eher ab, sind aber gesprächsbereit, wenn durch die Novelle die Verfahren an sich beschleunigt werden.