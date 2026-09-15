Saudi-Arabien storniert Öllieferungen an Europa

Diplomatische Bemühungen erleiden Rückschlag

Die diplomatischen Bemühungen zur Lösung der Krise im Nahen Osten haben unterdessen einen Rückschlag erlitten. Ein geplantes Treffen zwischen dem Iran und den Golfstaaten wurde verschoben, während Angriffe auf die wichtigsten Öltransport-Routen der Region die Sorgen über Engpässe bei der Energieversorgung verstärkten. Die Ölpreise haben am Dienstag erneut zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kletterte am Nachmittag um 1,7 Prozent auf 107,44 US-Dollar (rund 93,4 Euro). Die Ölpreise legten am Nachmittag wieder zu, nachdem sie zuvor noch anfängliche Gewinne abgegeben hatten.