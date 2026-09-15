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Saudi-Arabien storniert Öllieferungen an Europa

Ausland
15.09.2026 19:27
Bisher kommt es in der Meerenge von Bab al-Mandab laut Angaben der Houthi-Miliz lediglich zur ...
Bisher kommt es in der Meerenge von Bab al-Mandab laut Angaben der Houthi-Miliz lediglich zur Blockade von saudischen Tankern.(Bild: AFP/KHALED ZIAD)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Reparaturarbeiten an der durch einen Drohnenangriff beschädigten saudischen Ost-West-Pipeline werden wohl mehrere Wochen dauern. Eine weitere Verschärfung der Energiekrise wird erwartet – zumal Saudi-Arabien nun offenbar einige für Ende September geplante Rohöllieferungen an europäische Kunden storniert hat.

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Der weltgrößte Rohölexporteur habe damit auf die Schließung seiner Ost-West-Pipeline reagiert, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Außerdem belasten Angriffe der jemenitischen Houthi-Miliz im Roten Meer und anhaltende Behinderungen des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormuz und nun auch in der Meerenge von Bab al-Mandab das Geschäft.

Diplomatische Bemühungen erleiden Rückschlag
Die diplomatischen Bemühungen zur Lösung der Krise im Nahen Osten haben unterdessen einen Rückschlag erlitten. Ein geplantes Treffen zwischen dem Iran und den Golfstaaten wurde verschoben, während Angriffe auf die wichtigsten Öltransport-Routen der Region die Sorgen über Engpässe bei der Energieversorgung verstärkten. Die Ölpreise haben am Dienstag erneut zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kletterte am Nachmittag um 1,7 Prozent auf 107,44 US-Dollar (rund 93,4 Euro). Die Ölpreise legten am Nachmittag wieder zu, nachdem sie zuvor noch anfängliche Gewinne abgegeben hatten.

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Schlechte Nachrichten auch aus Libyen
Nachrichten aus Libyen sorgten für zusätzliche Verunsicherung am Markt. Demnach wurde das Al-Tahar-Ölfeld geschlossen. Die Stilllegung ist auf die erzwungene Sperrung der Hamada-Zawiya-Pipeline zurückzuführen, wie die staatliche Ölgesellschaft National Oil auf ihrer Facebook-Seite mitteilte. Libyen verkauft einen großen Teil seines Rohöls nach Europa.

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