Irans Außenminister spottet über Verluste der USA

US-Präsident Donald Trump hatte bereits kurz nach Beginn des Krieges gegen den Iran, der mit Angriffen des amerikanischen und israelischen Militärs am 28. Februar seinen Anfang genommen hatte, behauptet, die Islamische Republik habe „absolut keine Verteidigung“ und keine Führung mehr, die iranische Marine und Luftwaffe seien vernichtet. Inzwischen dauert der Konflikt seit mehr als sechs Monaten an.