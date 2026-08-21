Stillen wirkt sich positiv auf Babys Schlaf aus

Im Alter von vier bis sechs Monaten beginnt sich das Schlafmuster des Babys dem von Erwachsenen immer stärker anzunähern. „Dann kann das Baby bestimmte Dinge, die sich wiederholen, mit der Schlafenszeit verbinden, z.B. das Bett, in das es gelegt wird, als Ort zum Schlafen“, ergänzt Dr. Karall. Vorlesen oder andere ruhige Rituale begleiten das Zubettgehen ebenso auf ideale Weise. Bei anhaltenden Schlafproblemen sollten Eltern ihren Kinderarzt um Rat fragen.