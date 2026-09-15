Babler lädt Minister zur geheimen Krisensitzung

Fest steht: Eingeladen sind nur die roten Minister und Ministerinnen sowie Staatssekretäre – ausdrücklich ohne Büroleiter und Kabinettchefs. Die kleinste mögliche Runde also, noch dazu das engste Umfeld des Parteichefs. Was in der halben Stunde besprochen werden soll, geht aus der Einladung nicht hervor, einzig: Man solle die Teilnahme unbedingt möglich machen ...

Fünf Szenarien, die eintreten könnten: