Vor ICE-Start: Die heimischen Klubs im Überblick

HC Innsbruck (13. und Letzter): Zweimal hintereinander landete Innsbruck auf dem letzten Platz. Mit elf neuen Spielern, allesamt mit ICE-Erfahrung, will man wieder konkurrenzfähig werden. Rückhalt soll der aus Bozen geholte Torhüter Sam Harvey geben. Große Hoffnungen setzt man auch in Steven Owre, den Liga-MVP der Saison 2023/24, der nach einer Ende November erlittenen schweren Knieverletzung wieder einsatzbereit ist und in der Vorbereitung glänzte. Mithelfen sollte auch Brady Shaw. Der Stürmer, 2022/23 im Haie-Trikot MVP der Liga, sollte zurückkehren, machte aber zwei Monate nach seiner Unterschrift von einer Ausstiegsklausel Gebrauch und entschied sich für Linz. Getrennt hat man sich von Langzeitkapitän Jan Lattner und dem punktbesten Verteidiger Patrick Kudla, der mit schlechten Fitnesswerten zum Trainingsauftakt erschienen war.