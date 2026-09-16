Mann lag blutüberströmt nahe der Ostbahnbrücke

Gegen 22.15 Uhr kam es zum Einsatz bei der Raffineriestraße. Als die Polizei eintraf, wurde das schwer verletzte Opfer bereits von der Berufsrettung versorgt. Er wies eine Stichverletzung auf der linken Seite des Oberkörpers auf. Die Beamten konnten ihn jedoch nicht mehr befragen, da er nicht mehr ansprechbar war.