Mann lag blutüberströmt nahe der Ostbahnbrücke

Blutige Szenen haben sich am späten Dienstagabend in Wien-Donaustadt abgespielt. Rund 100 Meter von der Ostbahnbrücke entfernt wurde ein schwer verletzter Mann aufgefunden, er hatte eine Stichverletzung erlitten. Sanitätern konnte er nur ein paar wenige Hinweise auf die Angreifer liefern – einer der beiden Tatverdächtigen ist mit ihm sogar verwandt ...
Gegen 22.15 Uhr kam es zum Einsatz bei der Raffineriestraße. Als die Polizei eintraf, wurde das schwer verletzte Opfer bereits von der Berufsrettung versorgt. Er wies eine Stichverletzung auf der linken Seite des Oberkörpers auf. Die Beamten konnten ihn jedoch nicht mehr befragen, da er nicht mehr ansprechbar war.
Im Zuge einer Sofortfahndung und weiterer Erhebungen konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 40 und 42 Jahren angehalten werden. „Einer der beiden Tatverdächtigen ist mit dem Opfer verwandt“, erklärte dazu Polizeisprecher Philipp Haßlinger.
Das Landeskriminalamt Wien ermittelt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.
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