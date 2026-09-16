Presse staunt über „Jahrhunderttor“ in Liverpool

Ein magischer Moment von Dominik Szoboszlai! Die internationale Presse feiert den überragenden Treffer des Liverpool-Stars zum 3:1-Endstand im Ligacup gegen Tottenham.
In der 91. Minute knallte der Ungar, der einst schon bei Red Bull Salzburg für Furore gesorgt hatte, am Dienstagabend aus rund 25 Metern den Ball ins Netz. Wie „sportkrone.at“ bereits berichtete, gab es nicht nur bei den Fans der „Reds“, sondern auch bei Sky-Kommentator Joachim Hebel kein Halten mehr.
Hier der Treffer von Szoboszlai im Video:
Und auch die Presse staunt nach dem Traumtor. „Er hat das Publikum mit einem Jahrhunderttor verzaubert“, schreibt etwa „Index.hu“. „Das ist magisch. Was für ein außergewöhnliches Tor von Szoboszlai“, betont „Sky Sports“. Und „Independent“ meint: „Was für eine Art, den Sieg abzusichern!“
Auch Trainer schwärmt
Lobeshymnen gibt es auch von seinem Coach. „Das dritte Tor ist Weltklasse, es ist überragend“, schwärmt Andoni Iraola.
Nun wartet Bournemouth
Dank des Sieges steht Liverpool im Achtelfinale des englischen Ligacups. Am Sonntag steht das Auswärtsspiel gegen den AFC Bournemouth, Ex-Klub von Iraola, auf dem Programm. Folgt dann das nächste Kunststück von Szoboszlai?
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