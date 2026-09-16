Presse staunt über „Jahrhunderttor“ in Liverpool

In der 91. Minute knallte der Ungar, der einst schon bei Red Bull Salzburg für Furore gesorgt hatte, am Dienstagabend aus rund 25 Metern den Ball ins Netz. Wie „sportkrone.at“ bereits berichtete, gab es nicht nur bei den Fans der „Reds“, sondern auch bei Sky-Kommentator Joachim Hebel kein Halten mehr.