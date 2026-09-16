Cvetko 2.0 erinnert auch an einen Rockstar

Die Ausfälle von Italiano, Klassen und Koch im Mittelfeld spülten Christopher Cvetko zuletzt erstmals in die Startelf des GAK – und der 29-jährige Klagenfurter, der im letzten Abdruck von BW Linz gekommen war, wurde beim 2:1 in Altach, dem Ende der quälenden Auswärtsflaute, zum Glücksengerl.