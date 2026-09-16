Cvetko 2.0 erinnert auch an einen Rockstar

Voller Erfolg für den bislang letzten Zugang des GAK bei seinem Startelf-Debüt. Auch sein Vater kickte schon für die Grazer Rotjacken. Mit der „Krone“ sprach Christopher Cvetko über sein neues Abenteuer in Graz und „Drähte“ zum Eishockey-Meister.
Die Ausfälle von Italiano, Klassen und Koch im Mittelfeld spülten Christopher Cvetko zuletzt erstmals in die Startelf des GAK – und der 29-jährige Klagenfurter, der im letzten Abdruck von BW Linz gekommen war, wurde beim 2:1 in Altach, dem Ende der quälenden Auswärtsflaute, zum Glücksengerl.
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