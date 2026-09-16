Volksschullehrerin landet Ironman-Sensationssieg

„Unglaublich! Nie ich hätte ich mir erträumt, den Gesamtsieg zu holen“, war die Bregenzerin Laura Beer auch zwei Tage nach ihrem Sensationserfolg beim Ironman 70.3 in Erkner bei Berlin fast sprachlos. „Ich wusste anhand der Ergebnisse des Vorjahrs, dass ich an einem richtig guten Tag in meiner Altersklasse weit vorn landen kann. Aber eigentlich war das Hauptziel nur Spaß zu haben.“