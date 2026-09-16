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Volksschullehrerin landet Ironman-Sensationssieg

Sport-Mix
16.09.2026 14:32
Laura Beer konnte kaum fassen, was ihr da in Erkner bei Berlin gelungen war.
Laura Beer konnte kaum fassen, was ihr da in Erkner bei Berlin gelungen war.(Bild: zVg)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Als Kind turnte sie, dann brachte sie ihr Lehrer zum Fußball. Nach der HAK-Matura absolvierte sie eine Lehre als Konditorin, um danach ein berufsbegleitendes Studium zur Volksschullehrerin zu absolvieren – das sie zum Triathlon brachte. Der Weg von Laura Beer zu ihrem ersten Ironman-Sieg war ein ganz spezieller. 

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„Unglaublich! Nie ich hätte ich mir erträumt, den Gesamtsieg zu holen“, war die Bregenzerin Laura Beer auch zwei Tage nach ihrem Sensationserfolg beim Ironman 70.3 in Erkner bei Berlin fast sprachlos. „Ich wusste anhand der Ergebnisse des Vorjahrs, dass ich an einem richtig guten Tag in meiner Altersklasse weit vorn landen kann. Aber eigentlich war das Hauptziel nur Spaß zu haben.“

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