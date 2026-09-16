Benzin in Deutschland so teuer wie noch nie

Diesel kostete in Deutschland am Dienstag 2,422 Euro und war damit nur noch knapp von seinem Höchststand vom April entfernt. Insgesamt sind die Preise in Deutschland deutlich höher als in Österreich.

Deutsche Politik diskutiert Entlastung

Die deutsche Politik debattiert verstärkt über Möglichkeiten, die Menschen zu entlasten. Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat eine Senkung der Steuern und Abgaben angedeutet. Details dazu sind aber noch unklar.