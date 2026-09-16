Benzin in Deutschland so teuer wie noch nie

Tanken in Deutschland ist so teuer wie nie zuvor. Der Preis für einen Liter Benzin erreichte bei unseren Nachbarn mit 2,30 Euro den vierten Tag in Folge einen Rekordwert, teilte der Automobilclub ADAC mit.
Diesel kostete in Deutschland am Dienstag 2,422 Euro und war damit nur noch knapp von seinem Höchststand vom April entfernt. Insgesamt sind die Preise in Deutschland deutlich höher als in Österreich.
Deutsche Politik diskutiert Entlastung
Die deutsche Politik debattiert verstärkt über Möglichkeiten, die Menschen zu entlasten. Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat eine Senkung der Steuern und Abgaben angedeutet. Details dazu sind aber noch unklar.
Noch höhere Preise erwartet
Deutsche Experten rechnen sogar mit weiteren deutlichen Steigerungen. „Wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, dass wir Spritpreise um drei Euro bekommen“, sagte Herbert Rabl vom Tankstellen-Interessenverband (TIV) der „Rheinischen Post“.
ADAC: Entkopplung zwischen Ölpreis und Spritpreisen
ADAC-Sprecherin Katharina Lucà sagte dem MDR, die gestiegenen Preise seien größtenteils den Rohölpreisen geschuldet. Zugleich sehe sie aber auch eine „Entkopplung zwischen dem Ölpreis und den Spritpreisen“. Der ADAC forderte, kartellrechtlich genauer hinzuschauen, „wo unter Umständen Gewinne gemacht werden“. Die Situation sei belastend für Autofahrer.
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