Warum guter Schlaf Herz und Kreislauf schützt

Auch zu viel Schlaf ist schlecht

Aber nicht nur zu kurze Nachtruhe, sondern auch dauerhaft zu viel Schlaf (mehr als neun Stunden) kann überraschenderweise ungünstig sein. Studien zeigen nämlich, dass sowohl kurze als auch sehr lange Schlafzeiten mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen einhergehen. Es wird daher für Erwachsene mittlerweile eine Schlafdauer von durchschnittlich sieben Stunden pro Nacht empfohlen, so die Kardiologen. Anders sieht es bei den Jüngsten aus: Schulkinder brauchen in der Regel neun bis elf und Säuglinge sogar 14 bis 17 Stunden Schlaf.