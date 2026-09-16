Polizei erschießt Mann nach Messerattacke auf Frau

Als die alarmierten Polizisten in der Wohnung einschritten, eskalierte die Situation weiter. Im Zuge der Amtshandlung gaben die Beamten mehrere Schüsse ab. Der mutmaßliche Angreifer wurde getroffen und tödlich verletzt. Seine Partnerin wurde medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Sie soll schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden sein.