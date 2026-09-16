Polizei erschießt Mann nach Messerattacke auf Frau

Ein Mann soll in einer Wohnung in Bad Vöslau (NÖ) mehrfach mit einem Messer auf seine Partnerin eingestochen haben. Als Polizisten einschritten, fielen Schüsse. Der Angreifer wurde tödlich getroffen, die schwer verletzte Frau kam ins Krankenhaus.
Mehrere Messerstiche, Schüsse der Polizei und am Ende ein Toter: In Bad Vöslau kam es am Mittwoch zu einem dramatischen Polizeieinsatz. Ausgangspunkt soll eine gefährliche Drohung gewesen sein, wegen der die Beamten zu einer Wohnung gerufen wurden.
Mehrfach auf Partnerin eingestochen
Nach „Krone“-Informationen sind kurz 13.15 Uhr mehrere Anzeigen bei der Polizei eingegangen, weil Anrainer Hilfeschreie und einen lautstarken Streit gehört hatten. Im Zuge der Auseinandersetzung dürfte ein Mann mehrfach mit einem Messer auf seine Partnerin eingestochen haben. Die Frau erlitt schwere Verletzungen.
Als die alarmierten Polizisten in der Wohnung einschritten, eskalierte die Situation weiter. Im Zuge der Amtshandlung gaben die Beamten mehrere Schüsse ab. Der mutmaßliche Angreifer wurde getroffen und tödlich verletzt. Seine Partnerin wurde medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Sie soll schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden sein.
Hintergründe noch unklar
Warum die Polizisten ihre Dienstwaffen einsetzten und wie sich die entscheidenden Sekunden in der Wohnung genau abspielten, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
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