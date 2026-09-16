Busse krachten zusammen: Ganze Stadt lahmgelegt

Drei Leichtverletzte

Erste Zeugen berichten von drei Leichtverletzten. Ansonsten gibt es Sachschaden und vor allem staute es sich wieder rund um den Müllner Hügel. Dieser dient bekanntlich während der Sperre des Neutors als Ausweichroute. 60 Busse pro Stunde – also jede Minute quasi – passiert ein Bus den Hügel.