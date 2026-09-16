Busse krachten zusammen: Ganze Stadt lahmgelegt

Der Salzburger Verkehr ist schon wieder zusammengebrochen! Nicht, dass die Sperre des Neutors bereits genug Stau verursachen würde. Mittwochmittag wurde die Ausweichstrecke über den Müllner Hügel auch noch verstopft. Zwei Busse verkeilten sich ineinander – laut ersten Informationen gab es drei Verletzte …
Direkt vor dem Fußgängerübergang beim Müllner Bräu krachte es am Mittwoch zur Mittagszeit. Wie es scheint, hat ein Buslenker den Abstand zu einem O-Bus in der Haltestelle falsch eingeschätzt und mit der rechten Seite die Hinterkante des Stadt-Busses touchiert.
Drei Leichtverletzte
Erste Zeugen berichten von drei Leichtverletzten. Ansonsten gibt es Sachschaden und vor allem staute es sich wieder rund um den Müllner Hügel. Dieser dient bekanntlich während der Sperre des Neutors als Ausweichroute. 60 Busse pro Stunde – also jede Minute quasi – passiert ein Bus den Hügel.
Bereits am Montag kam es wegen der neu eingerichteten Sperre, des Schulanfangs und des Regenwetters zu massiven Staus in Salzburg Stadt.
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