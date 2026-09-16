Besitzer bleibt hart: Kein Grundverkauf für Radweg

Von Anthering nach Acharting (Salzburg) müssen derzeit alle Radler direkt auf eine viel befahrene Landesstraße. Ein Radweg soll hier möglichst bald helfen. Fast alle Grundbesitzer haben bereits einen knapp fünf Meter Streifen verkauft. Nur einer wehrt sich nach wie vor mit Händen und Füßen ...
Plötzlich endet der Radweg im Norden Antherings bei der Siedlung Sandgrube. Alle Radfahrer müssen hier auf die Antheringer Landesstraße (L253) ausweichen – und sich den begrenzten Platz mit Autos, Lkw und Traktoren teilen. Nun gibt es hier gute Neuigkeiten – allerdings mit einem dicken Wermutstropfen.
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