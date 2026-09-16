Koch: „Die zögerliche Einkaufspolitik hat Gründe“

Die ICE-Liga startet am Freitag in die neue Saison. Während es jetzt auch beim VSV weitergeht, scharren die anderen 13 Klubs schon länger mit den Hufen. „Krone“-Kolumnist Thomas Koch hat sich einen Überblick über die Transferpolitik der Vereine verschafft – und analysiert zudem die Chancen des KAC.
Die ungewisse Lage in Villach brachte natürlich auch für den Ligastart am Freitag viel Unruhe mit sich. Fakt ist aber, dass auch die Ergebnisse des VSV in der Vorbereitung nicht zufriedenstellend waren. Denn von den acht Testpartien konnten die Villacher lediglich eines für sich entscheiden. Nachdem es jetzt weitergeht, hängen auch sportlich dunkle Wolken über Villach es wird nicht leicht.
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