Koch: „Die zögerliche Einkaufspolitik hat Gründe“

Die ungewisse Lage in Villach brachte natürlich auch für den Ligastart am Freitag viel Unruhe mit sich. Fakt ist aber, dass auch die Ergebnisse des VSV in der Vorbereitung nicht zufriedenstellend waren. Denn von den acht Testpartien konnten die Villacher lediglich eines für sich entscheiden. Nachdem es jetzt weitergeht, hängen auch sportlich dunkle Wolken über Villach es wird nicht leicht.