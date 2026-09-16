Köstliche Kürbiszeit: Carpaccio, Kürbis, Chili-Öl

In unsere Showküche zieht langsam der Herbst ein. Chefkoch Peter Lehner liebt es mit Aromen und Texturen zu spielen. Sein handplattiertes Carpaccio schmilzt auf der Zunge und die Textur der cremige Kürbiscreme passt mit seiner leicht süßen Note perfekt dazu. Für den Kick bereitet Peter auch ein spicy, crispy Chili-Öl zu. Der Parmesan-Chip sorgt für die knusprige Textur im Mund. Guten Appetit!