Köstliche Kürbiszeit: Carpaccio, Kürbis, Chili-Öl

In unsere Showküche zieht langsam der Herbst ein. Chefkoch Peter Lehner liebt es mit Aromen und Texturen zu spielen. Sein handplattiertes Carpaccio schmilzt auf der Zunge und die Textur der cremige Kürbiscreme passt mit seiner leicht süßen Note perfekt dazu. Für den Kick bereitet Peter auch ein spicy, crispy Chili-Öl zu. Der Parmesan-Chip sorgt für die knusprige Textur im Mund. Guten Appetit!
Carpaccio, Kürbiscreme und spicy, crispy Chili-Öl:
Zutaten Kürbiscreme: 250g Hokkaidokürbis in Würfel geschnitten, 50ml Olivenöl, Salz, Pfeffer, Zitrone
Zubereitung:
Kürbis in Olivenöl abschwitzen und zugedeckt bei niedriger Hitze weichdünsten. Mit Salz, Pfeffer und Zitrone würzen und zu einem glatten Püree mixen.
Zutaten Chili-Öl: 1 Schalotte, 2 Zehen Knoblauch, 50g geschälter Ingwer, 1 Sternanis, 1 St. Zimt, 80g Chiliflocken, 1 Limette, 1 EL Sojasauce, 2 El Sesamöl, 1 El Sesam, 250g Sonnenblumenöl
Zubereitung:
Schalotte, Knoblauch und Ingwer fein hacken und mit den restlichen trockenen Zutaten in eine Schüssel geben. Das Öl auf 180°C erhitzen und vorsichtig über die Gewürze gießen. Abkühlen lassen und Sojasauce, Limettensaft und Sesamöl hinzufügen.
Zubereitung Parmesanchips:
100g geriebener Parmesan auf Backpapier dünn verteilen und auf ein Blech geben. Im Ofen bei 160°C knusprig backen und abkühlen lassen.
Zubereitung Carpaccio:
Das Rinderfilet kalt in dünne Scheiben schneiden, zwischen zwei Frischhaltefolien legen und hauchdünn klopfen.