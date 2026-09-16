„Wichtig sind nur VIP-Plätze und schöne Hotels“

Der Wind im Eishockeyverband wird rauer. Hinter den Kulissen hat sich ein Konsortium gegründet, das den Verband umkrempeln will, die aktuelle die Führung um Präsident Klaus Hartmann nicht mehr tragfähig sieht. Darunter auch Vertreter der Liga-Vereine wie Wien, Linz oder Graz rund um Manager Bernd Vollmann. Der 99ers-Verantwortliche über...