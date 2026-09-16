Vom Schifferl zum Eisberg: Lavanttaler jagt Titel!

Der Lavanttaler Raphael Schifferl signierte kürzlicher bei Haugesund in der 2. norwegischen Liga. Dort bekam er gleich einen neuen Spitznamen verpasst und spielt erstmals um einen Titel. Zu den Auswärtspartien geht es mit einer Fähre und dem Flieger.
Lange hat sich Raphael Schifferl bei der Klubsuche nach seinem Aus bei 1860 München Zeit gelassen. In der vergangenen Woche ging es dann aber richtig schnell. „Am Mittwochabend habe ich das Angebot von Haugesund erhalten. Ich habe sofort zugesagt. Am Donnerstag war ich schon um halb fünf morgens am Flughafen, bin nach Oslo und von dort nach Haugesund geflogen“, erzählt der Lavanttaler, der 2023 im Trainingslager mit WAC auf Haugesund getroffen war.
Der jetzige Wechsel nach Nordeuropa kam nicht überraschend. „Ich hatte schon im Frühjahr nach Skandinavien geschielt. Aber die spielen hier in einer Ganzjahresliga, daher war es am Transfermarkt zuletzt eher ruhig.“
Fähre & Flieger statt Bus
Nach nur zwei Trainings stand der Innenverteidiger am Sonntag beim 4:1-Sieg bei Moss bereits im Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Die Anreise zum Spiel war kurios. „Erst mit einer Fähre, dann ging es mit einem Flieger weiter. Hier gibt es viele Fjorde, ich glaube, der Flieger wird oft genutzt“, so der 27-Jährige.Von seinem neuen Klub bekam er via Social Media den Spitznamen „Eisberg“ verpasst. Wie es dazu kam, weiß er nicht. „Das ist eine gute Frage“, lacht „Schiffi“.
Vertrag läuft noch im Herbst aus
Die Tabellensituation ist für ihn Neuland. Mit 49 Punkten führt Haugesund die Tabelle an. Heißt: Schifferl steckt bei acht verbleibenden Partien erstmals im Titelkampf. „Das hat es so reizvoll gemacht. Haugesund ist im Vorjahr nach 16 Jahren abgestiegen. Das ist eigentlich ein Erstliga-Verein. Der Wiederaufstieg ist das Ziel!“ Dafür würde Platz zwei reichen. Die ersten zwei gehen fix rauf, die Ränge drei bis sechs spielen einen weiteren Aufsteiger aus. „Zwei Monate haue ich mich voll rein, dann schaue ich, was rauskommt.“ Der Vertrag läuft bis Ende der Saison. Die letzte Runde steigt am 8. November.
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