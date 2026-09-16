Vom Schifferl zum Eisberg: Lavanttaler jagt Titel!

Vertrag läuft noch im Herbst aus

Die Tabellensituation ist für ihn Neuland. Mit 49 Punkten führt Haugesund die Tabelle an. Heißt: Schifferl steckt bei acht verbleibenden Partien erstmals im Titelkampf. „Das hat es so reizvoll gemacht. Haugesund ist im Vorjahr nach 16 Jahren abgestiegen. Das ist eigentlich ein Erstliga-Verein. Der Wiederaufstieg ist das Ziel!“ Dafür würde Platz zwei reichen. Die ersten zwei gehen fix rauf, die Ränge drei bis sechs spielen einen weiteren Aufsteiger aus. „Zwei Monate haue ich mich voll rein, dann schaue ich, was rauskommt.“ Der Vertrag läuft bis Ende der Saison. Die letzte Runde steigt am 8. November.