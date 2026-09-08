Dacia Spring: Der neue ist ein richtiges Auto!

Das Billigsdorfer-Elektroauto Dacia Spring geht in die zweite Generation und legt dabei geradezu einen Quantensprung hin – einen Quantenspring sozusagen. Der neue basiert technisch auf dem formidablen Renault Twingo, tritt aber völlig eigenständig auf. Stephan Schätzl stellt ihn hier im Video vor.
Der erste Dacia Spring kam aus chinesischer Produktion, war winzig und taugte eigentlich ausschließlich für den Stadtverkehr – wegen seiner ausgesprochen schwammigen Lenkung. Doch nicht zuletzt, weil er teilweise superbillig und weit unter Listenpreis angeboten wurde, war er insgesamt ein voller Erfolg, mit 210.000 Exemplaren in 40 Ländern. Für 93 Prozent der Käufer war er das erste E-Auto, 79 Prozent kamen von anderen Marken – ein echter Eroberer. Die Ansprüche waren gering: Im Schnitt wurde er mit einem Durchschnittstempo von 34 km/h pro Tag 34 Kilometer weit bewegt, die sich auf vier Fahrten aufteilten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.