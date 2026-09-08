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„Quantenspring“

Dacia Spring: Der neue ist ein richtiges Auto!

Motor
08.09.2026 06:00
Porträt von Stephan Schätzl
Von Stephan Schätzl

Das Billigsdorfer-Elektroauto Dacia Spring geht in die zweite Generation und legt dabei geradezu einen Quantensprung hin – einen Quantenspring sozusagen. Der neue basiert technisch auf dem formidablen Renault Twingo, tritt aber völlig eigenständig auf. Stephan Schätzl stellt ihn hier im Video vor.

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Der erste Dacia Spring kam aus chinesischer Produktion, war winzig und taugte eigentlich ausschließlich für den Stadtverkehr – wegen seiner ausgesprochen schwammigen Lenkung. Doch nicht zuletzt, weil er teilweise superbillig und weit unter Listenpreis angeboten wurde, war er insgesamt ein voller Erfolg, mit 210.000 Exemplaren in 40 Ländern. Für 93 Prozent der Käufer war er das erste E-Auto, 79 Prozent kamen von anderen Marken – ein echter Eroberer. Die Ansprüche waren gering: Im Schnitt wurde er mit einem Durchschnittstempo von 34 km/h pro Tag 34 Kilometer weit bewegt, die sich auf vier Fahrten aufteilten.

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