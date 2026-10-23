Jungfernfahrt in ein neues Tourismuszeitalter

Die neue Zehner-Gondelbahn auf der Gerlitzen (Kärnten) wurde in Annenheim mit 300 Gästen feierlich eröffnet. 22 Millionen Euro hat man investiert. Die moderne Bahn bringt künftig bis zu 4000 Gäste pro Stunde auf den Berg. Auch sonst ist es der Eintritt in ein neues Tourismuszeitalter.