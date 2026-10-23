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Jetzt wird‘s heiß ...

Lisa: „Sex im Forsthaus ist für mich ein Muss!“

Stars & Society
23.10.2026 22:00
Lisa stellt schon beim Einzug ins „Forsthaus Rampensau“ klar: Auf Sex will sie auf der Alm nicht ...
Lisa stellt schon beim Einzug ins „Forsthaus Rampensau“ klar: Auf Sex will sie auf der Alm nicht verzichten. Da schaut selbst Elsa nicht schlecht ...(Bild: Screenshot ATV)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Simone Lugner ist raus – und Lisa Hazel drin. Und wer den „Teenager werden Mütter“-Star kennt, der weiß: Jetzt wird es richtig heiß! Denn zum Einzug ins „Forsthaus Rampensau“ gibt es von der OnlyFans-Beauty schon mal eine schlüpfrige Ansage ...

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Nach dem Aus von Simone Lugner und Teampartner Alex Schneller sind zwei Betten frei geworden. Wer hier einziehen – und womöglich für nächtliche Action sorgen – wird? Niemand Geringeres als „TWM“-Lisa und ihr Freund Geri.

„Schnackseln, oder was?“
Und die kommt schon beim Einzug auf die Kärntner Alm auf den Punkt. „Sex im Forsthaus ist für mich irgendwie ein Muss. Weil warum sollte ich darauf verzichten?“, erklärt die OnlyFans-Schönheit.

Nach dem Aus von Simone Lugner und Alexander Schneller zogen Lisa und Geri ins Forsthaus ein.
Nach dem Aus von Simone Lugner und Alexander Schneller zogen Lisa und Geri ins Forsthaus ein.(Bild: ATV/Bernhard Eder)

Ein Geheimnis aus ihren erotischen Abenteuern auf der Alm will Lisa jedenfalls nicht machen, wie sie den Rampensäuen, die den Nachrückern einen herzlichen Empfang bereiten, erklärt. „Ja, also wir werden am Abend sicher einmal ein paar Mal ...“, lacht sie. „Was? Schnackseln, oder was?“, fragt Phillip da gleich mal nach – und bekommt ein keckes „Ja!“ als Antwort. 

Von OnlyFans ins Forsthaus
Vornehme Zurückhaltung? Nichts für Lisa! Aber sie hat als OnlyFans-Model ja ohnehin Erfahrung mit sexy Fotos und Videos. „Ich find‘ das gut, wenn Frauen dazu stehen“, erklärt Elsa, dass sie mit dem Job von Lisa kein Problem hat. 

Unterstützung in Sachen OnlyFans bekommt Lisa übrigens auch von ihrem Freund Geri. „Ich bin der Kamera-Mann und mach mit ihr sogar Tapes“, plaudert er im Gespräch mit Ebru aus. 

„Er ist immer notgeil“
Doch nicht nur bei Lisa und Geri tanzen die Hormone Tango. Bauer Peter und seine Alisa leiden bereits sehr unter dem Sex-Entzug. „Er ist immer notgeil“, plaudert Alisa offen aus. Aber auch seine Freundin will mal wieder spechteln – und ein bisschen mehr.

Zuerst gibt‘s von Peter ein Bussi auf den Po ...
Zuerst gibt‘s von Peter ein Bussi auf den Po ...(Bild: Screenshot ATV)
... und dann wird‘s im Whirlpool richtig heiß!
... und dann wird‘s im Whirlpool richtig heiß!(Bild: Screenshot ATV)

Im Whirlpool gehen die beiden schließlich auf Tuchfühlung. Und Susi? Die schaut einfach mal zu, was da so abgeht zwischen Alisa und Peter. „Es war bumsen“, so ihr nüchternes Fazit. 

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Ob es in der nächsten Folge von „Forsthaus Rampensau“ noch heißer zugeht, ob Lisa und Geri auf der Alm schnell verbündete finden und was die Rampensäue erregt – das sehen Sie wieder am Freitag um 20:15 Uhr auf ATV und JOYN.

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