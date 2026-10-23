Am Besinnungsweg im Pinnistal unterwegs

Wir überqueren die Talstraße und spazieren im Neustifter Ortsteil Neder fast gerade und südlich hinauf. Dabei orientiert man sich an „Besinnungsweg“, „Pinnisweg“ bzw. „Besinnungsweg Pinnistal“. Nach den letzten Häusern geht es über die Brücke und jenseits am Forstweg im Pinnistal zu einem Kraftwerk, wo der Besinnungsweg beginnt.