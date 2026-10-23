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Vertrauter verrät:

Prinz William lehnt Friedensangebot von Harry ab

Stars & Society
23.10.2026 20:51
Zwischen Prinz William (Bild) und seinem jüngeren Bruder Harry dürfte auch in Zukunft Funkstille ...
Zwischen Prinz William (Bild) und seinem jüngeren Bruder Harry dürfte auch in Zukunft Funkstille herrschen.(Bild: AFP/AARON CHOWN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Seit Jahren herrscht zwischen Prinz William (44) und seinem jüngeren Bruder Harry (42) Funkstille. Und das dürfte sich demnächst auch nicht ändern, wenn man einem Vertrauten glaubt. Der jüngste Annäherungsversuch von Harry soll nichts daran geändert haben.

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Das sagte der Vertraute zur britischen Zeitung „Daily Mirror“. Der Thronfolger sei nämlich immer noch zutiefst verletzt von zahlreichen Dingen, die Prinz Harry öffentlich über ihn und andere Mitglieder der Königsfamilie gesagt habe. Zudem sei William derzeit mit gänzlich anderen Aufgaben beschäftigt, etwa dem Staatsbesuch des Sultans vom Oman, dem Gedenken an die Bergbaukatastrophe von Aberfan vor 60 Jahren und den Vorbereitungen auf geplante Auslandsreisen.

Für den 44-Jährigen zähle es nicht, jedes Mal auf seinen Bruder zu reagieren, wenn dieser ein weiteres Interview gebe, sagte der Insider. Wie berichtet, hatte Harry kürzlich dem US-Magazin „GQ“ ein Interview gegeben und offen über das schwierige Verhältnis zu seinem Vater König Charles III. und seinem Bruder gesprochen. Die zerrütteten Beziehungen zu den beiden würden ihn belasten, sagte er unter anderem. Versöhnung sei das Wichtigste. Verletzungen würden zwar dauerhafte Narben hinterlassen, doch er wolle mit der Vergangenheit abschließen.

Der Konflikt zwischen den Brüdern hat sich nach Harrys und Herzogin Meghans Rückzug aus dem britischen Königshaus verschärft. Inzwischen sind Harry und Meghan mit ihren Kindern wieder nach Großbritannien gezogen. Sie hatten einige Jahre in den Vereinigten Staaten gelebt.

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Plauderte bei Talkshow
William hat zuletzt übrigens ebenfalls eine Art Interview gegeben. Er nahm auf dem berühmten roten Sofa in einer Spezialausgabe der „Graham Norton Show“ Platz. Neben ihm saßen Schauspielerin Cate Blanchett, Fotograf Robert Irwin und Schauspielerin Hannah Waddingham. In der Talkshow sprach der Royal über seinen Umweltpreis, aber auch über seine persönlichen Filmvorlieben. „Ich tauche gern in Filme ein, die zum Nachdenken anregen (...) Ich bin ein großer Fan von allem, was Christopher Nolan macht. Seine Filme sind fantastisch – die ‘The Dark Knight‘-Reihe ist psychologisch düster und tiefgründig, und das finde ich einfach großartig (...)“, sagte er.

Zu Hause laufe auch Reality-TV. Seine Kinder Charlotte und Louis würden die Sendung „Celebrity Traitors“ (auf Deutsch als „Die Verräter“ bekannt) lieben. „Das ist wirklich gutes Fernsehen.“

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