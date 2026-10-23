Prinz William lehnt Friedensangebot von Harry ab

Plauderte bei Talkshow

William hat zuletzt übrigens ebenfalls eine Art Interview gegeben. Er nahm auf dem berühmten roten Sofa in einer Spezialausgabe der „Graham Norton Show“ Platz. Neben ihm saßen Schauspielerin Cate Blanchett, Fotograf Robert Irwin und Schauspielerin Hannah Waddingham. In der Talkshow sprach der Royal über seinen Umweltpreis, aber auch über seine persönlichen Filmvorlieben. „Ich tauche gern in Filme ein, die zum Nachdenken anregen (...) Ich bin ein großer Fan von allem, was Christopher Nolan macht. Seine Filme sind fantastisch – die ‘The Dark Knight‘-Reihe ist psychologisch düster und tiefgründig, und das finde ich einfach großartig (...)“, sagte er.